Песков: Путин готов к встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но эти переговоры должны быть результативными и проходить уже на этапе финализации договоренностей. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главное — цель встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков заявил, что Москва не видит «политической воли к урегулированию конфликта» со стороны Украины.

Отвечая на вопрос, может ли встреча с американскими представителями состояться до конца недели, Песков сказал: «Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей».