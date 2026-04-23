Министр ВМС США подал в отставку

Министр военно-морских сил США (Secretary of the Navy) Джон Си Фелан немедленно покинул свой пост в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении помощника министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла, опубликованному в X.
В кратком заявлении официальные лица выразили благодарность за службу Фелана, отметив, что он внес свой вклад как в работу Министерства обороны, так и в военно-морские силы США за время своего пребывания в должности. «Мы благодарны министру Фелану за его службу… и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении.
После ухода Фелана заместитель министра Хун Као займет должность исполняющего обязанности министра военно-морских сил.
Это заявление прозвучало на фоне обострения напряженности в Соединенных Штатах в связи с продолжающейся войной с Ираном, пише The Times Now News.
Фелан, утвержденный Сенатом в марте прошлого года, стал последним в серии громких увольнений из Пентагона при министре обороны Пите Хегсете. Его уход последовал за увольнением в прошлом месяце начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа и двух других генералов, что вызвало внутренние потрясения и усилило взаимные обвинения в Министерстве обороны США.
STATEMENT:— Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026
Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.
On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.
