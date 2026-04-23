Министр ВМС США подал в отставку

Министр военно-морских сил США (Secretary of the Navy) Джон Си Фелан немедленно покинул свой пост в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении помощника министра обороны по связям с общественностью Шона Парнелла, опубликованному в X.

В кратком заявлении официальные лица выразили благодарность за службу Фелана, отметив, что он внес свой вклад как в работу Министерства обороны, так и в военно-морские силы США за время своего пребывания в должности. «Мы благодарны министру Фелану за его службу… и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении.

После ухода Фелана заместитель министра Хун Као займет должность исполняющего обязанности министра военно-морских сил.

Это заявление прозвучало на фоне обострения напряженности в Соединенных Штатах в связи с продолжающейся войной с Ираном, пише The Times Now News.

Фелан, утвержденный Сенатом в марте прошлого года, стал последним в серии громких увольнений из Пентагона при министре обороны Пите Хегсете. Его уход последовал за увольнением в прошлом месяце начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа и двух других генералов, что вызвало внутренние потрясения и усилило взаимные обвинения в Министерстве обороны США.