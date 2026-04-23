Трамп: «Я не тороплюсь, я хочу лучшую сделку»
В Тегеране взрывы, КСИР угрожает, а американцы захватывают иранские танкеры

08:38 1388

В ночь на четверг, 23 апреля, в восточной и западной частях Тегерана были слышны «многочисленные взрывы», передает Iran International со ссылкой на очевидцев. 

По их утверждению, звуки напоминали срабатывание систем противовоздушной обороны. Взрывы были слышны примерно с 2:50 по местному времени (03:10 по Баку) в районе Пардис на востоке Тегерана. Также сообщалось о звуках взрывов в западных районах иранской столицы, включая Читгар.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности в рамках конфликта с США и Израилем проводить «операции-сюрпризы», которые «выходят за рамки расчетов противника», передает Tasnim.

В заявлении по случаю годовщины создания КСИР, в частности, говорится, что организация считает себя способной действовать, «используя новые козыри на поле боя». Также отмечается, что силы КСИР находятся в состоянии повышенной готовности и готовы реагировать на возможные угрозы, наносить новые удары в случае дальнейшей эскалации.

Накануне представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана заявил, что в случае нанесения США или Израилем ударов по территории исламской республики во время перемирия иранские военные готовы «преподать им суровый урок», ответив атаками по уже установленным целям.

Между тем Reuters со ссылкой на источники сообщает, что американские военные за последние несколько дней перехватили как минимум три танкера в водах Азии, которые шли под иранским флагом. Корабли ВМС США перенаправляют их, отводя от прибрежных вод Индии, Малайзии и Шри-Ланки, чтобы не дать дойти до портов назначения. Среди перехваченных судов два супертанкера Deep Sea и Dorena, а также танкер меньшего размера Sevin. По данным Reuters, первое судно было частично загружено нефтью, второе — полностью. Оно перевозило 2 млн баррелей нефти. Максимальная вместимость третьего танкера — 1 млн баррелей. Он был загружен на 65%. Кроме того, американские военные могли перехватить танкер Derya, сказано в публикации. Один из собеседников агентства объяснил, что американские военные стремятся перехватывать иранские суда подальше от Ормузского пролива, чтобы не подорваться на плавучих минах во время проведения морских операций.

В Тегеране взрывы, КСИР угрожает, а американцы захватывают иранские танкеры
В Тегеране взрывы, КСИР угрожает, а американцы захватывают иранские танкеры
08:38 1389
