Дроны бьют по городам России и Крыму: есть жертвы, пожары...

По данным местных властей, в результате ударов по промышленным предприятиям Новокуйбышевска есть раненые, один человек погиб. В Самаре, по сообщению российских телеграм-каналов, беспилотник попал в верхние этажи жилого дома, повреждены два этажа и крыша многоэтажного дома. Сообщается, что повреждены по меньшей мере три квартиры, осколками посечены автомобили. На месте происшествия работают машины скорой помощи и пожарные.

Утром в четверг, 23 апреля, украинцы атаковали дронами объекты в Самаре и Новокуйбышевске.

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, на дом упали обломки дрона. «В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован», - написал он.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что атакован и горит Новокуйбышевский нефтехимический комбинат.

Также Astra сообщает, что атакована нефтеперекачивающая станция «Горький» под Кстово Нижегородской области. Жители Кстово сообщали о взрывах и пожаре под утро 23 апреля. О пострадавших неизвестно. Губернатор региона пока атаку не комментировал.

НПС «Горький» — один из крупнейших узлов в структуре АО «Транснефть-Верхняя Волга», входит в систему магистральных нефтепроводов компании.

Дроны атаковали и аннексированный Крым, сообщил назначенный российскими властями «глава Севастополя» Михаил Развожаев. Кроме того, об ударах по нефтебазе в Феодосии рассказал украинский мониторинговый Exilenova+.

Из Telegram-канала Развожаева следует, что ночные удары ВСУ пришлись на Севастополь. «В общей сложности сбито 15 БПЛА. ...По информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», об атаках по Феодосии не упоминается.

В Феодосии расположена АО «Морской нефтяной терминал» - крупнейшая в Крыму нефтебаза по объемам перевалки нефтепродуктов. Объем ее резервуарных емкостей составляет 250 тыс. кубических метров. Всего на полуострове два таких терминала. Второй находится в Севастополе.