Глобальное потепление, Каспий, качество воздуха: Теймур Мусаев выступил на сессии Регионального экологического саммита в Астане

В Астане проходит Региональный экологический саммит. В мероприятии принял участие министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев.

Согласно сообщению министерства, в рамках саммита состоялась министерская панельная сессия на тему «Защита будущих поколений: здоровье в центре экологической повестки — извлеченные уроки и пути решения для Приаральских территорий и Каспийского региона». С приветственной речью на открытии выступили заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аида Балаева и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. В ходе панельной сессии региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге представил дорожную карту по вопросам здоровья и устойчивого развития в Аральском регионе.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на панели с докладом на тему «Политическая поддержка и региональные обязательства во имя здорового будущего Приаральских и Прикаспийских территорий».

Теймур Мусаев отметил, что глобальное потепление влияет на температурную структуру и уровень кислорода в водоемах, напрямую воздействуя на водное биоразнообразие: «Эти последствия носят не только экологический характер, но и создают серьезные риски для общественного здоровья. Население все чаще подвергается воздействию загрязненной воды, что приводит к росту желудочно-кишечных заболеваний, химических отравлений и долгосрочных последствий для здоровья».

Министр подчеркнул, что снижение влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека является одним из приоритетов государства: «Проведенная в Баку конференция COP29 под руководством президента Ильхама Алиева еще раз продемонстрировала тесную связь между климатической и здравоохранительной повесткой».

Теймур Мусаев также сообщил, что Министерство здравоохранения Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов осуществляет мониторинг качества воздуха по всей стране.

Говоря о качестве воды в Каспийском море, министр отметил важность усиления регионального и трансграничного сотрудничества: «Поскольку замкнутые водоемы являются общими ресурсами, их управление требует скоординированного подхода. Одной из ключевых стратегий сохранения биоразнообразия прибрежных территорий Каспийского моря является создание и эффективное управление особо охраняемыми природными территориями. В настоящее время в прибрежной зоне Азербайджана функционируют четыре национальных парка».

В панельной сессии также выступили министры здравоохранения Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. По итогам мероприятия была принята совместная декларация стран Центральной Азии и Азербайджана, предусматривающая расширение сотрудничества в области изменения климата, охраны окружающей среды и защиты здоровья населения.

В рамках саммита прошли двусторонние встречи, обсуждения по укреплению сотрудничества в сфере экологии и здравоохранения, а также организованы ознакомительные визиты в ведущие медицинские учреждения Казахстана.

Мероприятие рассматривается как важная международная платформа для укрепления регионального сотрудничества и продвижения совместных инициатив в области здравоохранения и экологии.

