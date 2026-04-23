€5 тысяч штрафа, чтобы «потрогать Нептуна»

Власти Флоренции намерены взыскать €5 тысяч с туристки, которая забралась в исторический фонтан Нептуна. Полиция уже предъявила женщине обвинения в порче объекта архитектурного наследия, сообщает The Guardian.

Национальность туристки не раскрывается. Известно, что женщина забралась в фонтан по предложению друзей, «чтобы дотронуться до гениталий статуи Нептуна». По предварительным оценкам экспертов, «незначительные, но существенные повреждения» были нанесены статуям лошадей и частям фонтана, за которые туристка держалась, чтобы не упасть.

Фонтан Нептун — одна из скульптурных достопримечательностей Флоренции. Он был создан во второй половине XVI века по заказу Козимо I Медичи в честь свадьбы его сына с великой герцогиней Иоанной Австрийской.

Это не первый случай посягательства на монумент: в 2005 году, после того как посетитель отломил статуе руку, на площади установили камеры видеонаблюдения. В 2023 году немецкий турист повредил фонтан, пытаясь сделать селфи.

Руководитель отдела изящных искусств городского совета Джорджо Казелли заявил, что для многих посетителей исторические объекты стали лишь фоном для «челленджей».