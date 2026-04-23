Россию «на высоком уровне» пригласили на саммит G20

Россия получила от США приглашение принять участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится в Майами в середине декабря, сообщил заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал Панкин, которого цитируют российские СМИ.

В ответ на вопрос, кто именно будет представлять Россию на саммите, Панкин сказал, что этот вопрос будет решен ближе к дате его проведения. В этом году США являются председателем «Большой двадцатки».

На официальной веб-странице саммита в Майами Россия значится в числе стран, которые должны принять участие. Встреча должна состояться 14–15 декабря этого года.