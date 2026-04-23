В Киев неожиданно приехал принц Гарри

Информации о том, сколько продлится визит и с кем планирует встретиться Гарри, на данный момент нет.

Выйдя из поезда, он сказал: «Приятно снова вернуться в Украину», пишет Шип. Гарри заявил ITV News, что хотел «напомнить людям дома и по всему миру, с чем сталкивается Украина, а также поддержать людей и партнеров, которые каждый час каждого дня ведут выдающуюся работу в чрезвычайно тяжелых условиях».

С начала войны Гарри был в Украине дважды — в апреле и сентябре 2025 года, и оба визита не были анонсированы. В поездках он представляет фонд Invictus Games, который занимается помощью в реабилитации и ресоциализации военных, получивших ранения во время службы.

До этого Гарри был во Львове, но там, по его словам, «войну почти не видно».

В 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали из Великобритании в США. Отношения с семьей у принца Гарри напряженные (в частности, из-за брака с Маркл), но сам он говорил в интервью BBC, что хотел бы помириться с родственниками.