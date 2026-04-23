Токио и Эр-Рияд пойдут другим путем

Токио и Эр-Рияд договорились об организации альтернативного маршрута поставок нефти, который будет идти в обход Ормузского пролива.

По сообщению агентства Kyodo, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе телефонных переговоров между премьер-министром Японии Санаэ Такаити и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По данным правительственных источников Kyodo, между лидерами двух государств была достигнута договоренность о том, что альтернативный маршрут будет проходить через Красное море.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии уверено в своей возможности полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца этого года. Сделать это удастся за счет сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения части стратегических запасов. Альтернативные маршруты предполагают, в частности, поставки из ОАЭ через порт Эль-Фуджайра и поставки из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. Также сообщалось, что США способны увеличить объемы поставок нефти в Японию в четыре раза по сравнению с показателями предыдущего года - преимущественно с терминалов в Техасе.