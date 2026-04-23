Посол США об укреплении совместимости Турции и НАТО

Посол США в Анкаре и специальный представитель по Сирии Том Баррак заявил, что вопрос о С-400 может быть решен дипломатическим путем. Он отметил, что возвращение Турции в программу F-35 укрепит НАТО в плане «совместимости».

Посол США в Анкаре Баррак дал письменное интервью Fox News Digital по вопросам, затронутым им в выступлении на Дипломатическом форуме в Анталье (ADF) 2026.

Напомнив о темах, затронутых им на ADF, Баррак поделился своими взглядами на подход президента США Дональда Трампа к внешней политике и на турецко-американские отношения.

Подчеркнув позицию США по поводу закупки Турцией у России С-400 и исключения Турции из программы F-35 в связи с этим, американский посол вновь заявил, что они хотят, чтобы Анкара вернулась в программу F-35.