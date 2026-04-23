Италия вместо Ирана

«Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией», — сказал газете Замполли, отметив, что является итальянцем по происхождению, «и было бы мечтой увидеть «скуадра адзурру» на турнире, проводимом в США».

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли предложил FIFA заменить сборную Ирана командой Италии на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США. Об этом заявил сам Замполли, сообщает Financial Times (FT).

По мнению спецпосланника, четыре титула чемпиона мира, завоеванные Италией, оправдывают предоставление ей места на чемпионате.

По словам источников FT, знакомых с ситуацией, предложение является попыткой восстановить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после того, как между ними произошел конфликт на фоне критики, которой глава Белого дома обменялся с Папой Римским Львом XIV из-за войны с Ираном.

Предложение о замене Ирана Италией было выдвинуто после того, как сборная последней не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде в июне-июле. Для Италии это непопадание на мундиаль стало третьим подряд после провалов в 2018 и 2022 годах. Как пишет FT, это вызвало внутриполитический резонанс. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина подал в отставку.

Иран допускал, что его сборная примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года: это возможно только при условии обеспечения безопасности ее игроков в США, говорил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.