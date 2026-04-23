Предупреждение МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемой нестабильной погодой на территории страны.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в некоторых районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, кратковременные сели в горных реках, грозы и усиление ветра.

В связи с этим МЧС вновь напоминает о необходимости соблюдать основные правила безопасности. В частности, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи и высокими деревьями.

Учитывая, что сильный ветер может затруднить тушение пожаров, во время нестабильной погоды необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов напомнили о запрете выхода в море при неблагоприятной погоде. В целях защиты от возможных селей и паводков рекомендуется избегать опасных участков. Также для защиты от молнии следует отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными и мобильными), избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, громоотводами и антеннами.