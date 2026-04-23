Российская нефть пошла по «Дружбе» в Словакию

В четверг ранним утром возобновились поставки в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба», которые были остановлены почти три месяца. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, информирует словацкое издание Aktuality.
Сакова отметила, что «сейчас прием нефти происходит в соответствии с согласованным планом».
22 апреля Венгрия подтвердила возобновление транзита российской нефти через «Дружбу».
Возобновление поставок нефти через «Дружбу» было условием Венгрии и Словакии для одобрения кредита Украине от ЕС на 90 млрд евро. Письменная процедура одобрения началась 22 апреля и должна закончиться в четверг. Эта же письменная процедура предусматривает одобрение 20-го пакета санкций ЕС против России, который из-за вето Венгрии и Словакии не удалось принять 24 февраля.
Правительство Кипра сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг прилетит на Кипр, где состоится саммит лидеров Европейского союза. Ожидается, что на саммите будет принято окончательное решение о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро и введении 20-го пакета санкций против России. Эти меры были предварительно одобрены в среду после того, как Украина возобновила поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».