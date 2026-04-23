Российская нефть пошла по «Дружбе» в Словакию

В четверг ранним утром возобновились поставки в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба», которые были остановлены почти три месяца. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, информирует словацкое издание Aktuality.

Сакова отметила, что «сейчас прием нефти происходит в соответствии с согласованным планом».