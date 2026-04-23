Эмин Амруллаев встретился с директорами школ-интернатов Баку

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с директорами бакинских школ-интернатов.

По сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в ходе встречи широко обсуждались вопросы образовательного процесса детей, лишенных родительской опеки и имеющих инвалидность, обучающихся в школах-интернатах, их социальной защиты, механизмов психологической поддержки и интеграции в общество.

Министр отметил, что обеспечение доступа к качественному образованию для детей из уязвимых групп населения является одним из приоритетов государственной политики. В этой связи большое значение имеют совершенствование программ специального образования, реализуемых в школах-интернатах, усиление индивидуального подхода и расширение современных методов обучения.

На встрече также была оценена текущая ситуация, обсуждены меры по укреплению материально-технической базы школ-интернатов, повышению квалификации педагогического персонала, а также улучшению социального благополучия учащихся. Были заслушаны предложения директоров и состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям.