Экс-глава Евросовета заступился за Турцию

Высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о роли Турции в ЕС вызвали новый виток ее конфликта с бывшим главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Поводом стали слова главы ЕК о необходимости завершить формирование европейского пространства, чтобы оно не оказалось под влиянием России, Турции или Китая , пишет издание Politico.

Выступая в Германии на мероприятии Die Zeit, фон дер Ляйен заявила о важности более «геополитического» подхода. Ее слова вызвали резонанс в Турции, после чего представитель Еврокомиссии пояснил агентству Anadolu, что речь шла о «геополитическом влиянии, масштабах и амбициях» Анкары.

«Мы должны добиться завершения формирования европейского континента, чтобы он не попал под влияние России, Турции или Китая, — заявила фон дер Ляйен. — Мы должны мыслить шире и в более геополитическом ключе».

Мишель раскритиковал эти заявления в своем аккаунте X, назвав Турцию «ключевым союзником НАТО» и важным партнером ЕС в вопросах миграции и энергетики. По его словам, «Европа не станет сильнее, применяя двойные стандарты или упрощая реальность».