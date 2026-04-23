Иран обвиняет страны Залива

Власти Ирана сообщили, что США продолжали использовать территорию и воздушное пространство Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии для «планирования, подготовки и проведения незаконных военных атак» против исламской республики. Об этом говорится в письмах постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, адресованных генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности.

В одном из писем иранский дипломат утверждал, что было установлено, что Соединенные Штаты продолжали использовать территорию и воздушное пространство Королевства Бахрейн «для планирования, подготовки, оснащения и проведения незаконных военных атак против Исламской Республики Иран».

Аналогичные обвинения выдвинуты в других четырех письмах в адрес Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ.

При этом в письме, касающемся Объединенных Арабских Эмиратов, Иран прямо обвинил сами ОАЭ в «непосредственном участии в агрессии».

Иран призвал все эти государства соблюдать «принципы добрососедства и не допускать дальнейшего использования их территории против исламской республики», возложив на них полную ответственность за последствия этих нарушений.