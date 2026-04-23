USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: «Я не тороплюсь, я хочу лучшую сделку»
Новость дня
Трамп: «Я не тороплюсь, я хочу лучшую сделку»

Алескерова и Гёйлярова экстрадировали в Азербайджан

12:10 398

В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Гёйлярова Шахруддина Сулейман оглу и Алескерова Эльшада Адиль оглу.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по уголовному делу, рассматриваемому в Сальянском районном суде, Шахруддин Гёйляров обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности гибель потерпевшего. По причине уклонения от суда и сокрытия от следствия он был объявлен в международный розыск.

По уголовному делу, расследуемому в Сумгаитском городском управлении полиции, в отношении Эльшада Алескерова были установлены основания для подозрения в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба в размере 15 000 манатов. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Объявлен в международный розыск по причине уклонения и сокрытия от следствия.

В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции оба лица были доставлены в Азербайджан.

В настоящее время в отношении данных лиц продолжаются необходимые процессуальные действия.

ЭТО ВАЖНО

Оказали сопротивление полиции в Баку
Оказали сопротивление полиции в Баку
12:28 136
Экс-глава Евросовета заступился за Турцию
Экс-глава Евросовета заступился за Турцию
11:59 656
Посол США об укреплении совместимости Турции и НАТО
Посол США об укреплении совместимости Турции и НАТО
11:17 763
Глобальное потепление, Каспий, качество воздуха: Теймур Мусаев выступил на сессии Регионального экологического саммита в Астане
Глобальное потепление, Каспий, качество воздуха: Теймур Мусаев выступил на сессии Регионального экологического саммита в Астане
10:17 1021
Глава ЕС уподобила Турцию России. Чем ответит Анкара?
Глава ЕС уподобила Турцию России. Чем ответит Анкара? наша корреспонденция
01:33 8253
Россия продолжает бомбить многоэтажки
Россия продолжает бомбить многоэтажки видео; новость дополнена
10:00 1245
Дроны бьют по городам России и Крыму: есть жертвы, пожары...
Дроны бьют по городам России и Крыму: есть жертвы, пожары... видео
09:09 2690
Моджтаба бросает вызов Трампу
Моджтаба бросает вызов Трампу обновлено 12:07
12:07 5115
Медленно строил корабли: почему министр ВМС США подал в отставку
Медленно строил корабли: почему министр ВМС США подал в отставку обновлено 10:09
10:09 5955
Трамп уподобился Путину
Трамп уподобился Путину экс-посол Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
01:15 5407
Скоро опять война
Скоро опять война наша аналитика
22 апреля 2026, 15:07 7867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться