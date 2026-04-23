Алескерова и Гёйлярова экстрадировали в Азербайджан

В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Гёйлярова Шахруддина Сулейман оглу и Алескерова Эльшада Адиль оглу.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по уголовному делу, рассматриваемому в Сальянском районном суде, Шахруддин Гёйляров обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности гибель потерпевшего. По причине уклонения от суда и сокрытия от следствия он был объявлен в международный розыск.

По уголовному делу, расследуемому в Сумгаитском городском управлении полиции, в отношении Эльшада Алескерова были установлены основания для подозрения в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба в размере 15 000 манатов. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Объявлен в международный розыск по причине уклонения и сокрытия от следствия.

В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции оба лица были доставлены в Азербайджан.

В настоящее время в отношении данных лиц продолжаются необходимые процессуальные действия.