Киракосян поставлял американские технологии в Россию через Армению

Согласно решению федерального суда в Остине (штат Техас), гражданин Армении Камо Киракосян признал себя виновным в организации незаконного экспорта американских товаров в Россию. В перечень поставляемой продукции входили критически важные компоненты, включая полупроводники. Целью данной схемы был обход санкций США, введенных после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Для реализации плана использовались подставные покупатели и ложные сведения о конечных пользователях продукции. В настоящее время Киракосяну грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме; точная дата вынесения приговора будет определена судьей позднее.
Федеральные прокуроры подчеркивают, что Киракосян подтвердил свое участие в сговоре с группой лиц в период с февраля 2022 года как минимум до августа 2024 года. Деятельность группы была направлена на экспорт и реэкспорт товаров, подпадающих под действие Правил экспортного контроля США (EAR), без получения обязательных лицензий от Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В частности, речь идет об изделиях, которые могут применяться в промышленном производстве полупроводников.
Согласно материалам судебного дела, Киракосян начал выступать в роли подставного покупателя в интересах своих соучастников практически сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Соединенные Штаты существенно расширили санкционное давление и экспортные ограничения в отношении Москвы. Схема обхода санкций основывалась на так называемых «подставных закупках» через территорию Армении.
Следствие установило, что Киракосян намеренно вводил в заблуждение американские компании-производители, выдавая себя за конечного потребителя в Армении и скрывая тот факт, что реальным пунктом назначения товаров была Россия. Несмотря на прямые запросы поставщиков о подтверждении личности конечного пользователя, обвиняемый систематически предоставлял ложные сведения. Кроме того, в рамках преступного сговора Киракосян поручил своему сообщнику открыть банковский счет в Армении, что использовалось как финансовый инструмент для сокрытия транзакций и обхода ограничений.
Примечательно, что одна из организаций, вовлеченных в данную схему, 23 февраля 2023 года была внесена Министерством финансов США в список лиц особых категорий (SDN). Это повлекло за собой введение блокирующих санкций и полный запрет на любые операции с участием физических или юридических лиц из США.
Первоначальные обвинения были предъявлены Киракосяну в июле 2024 года, а в августе 2025 года состоялась его экстрадиция из Германии в Соединенные Штаты. На данный момент подсудимый признал свою вину по одному пункту обвинения в сговоре. Окончательный вердикт и срок наказания, который может составить до пяти лет заключения, будут установлены федеральным судьей в ходе предстоящего заседания.