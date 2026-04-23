Киракосян поставлял американские технологии в Россию через Армению

Согласно решению федерального суда в Остине (штат Техас), гражданин Армении Камо Киракосян признал себя виновным в организации незаконного экспорта американских товаров в Россию. В перечень поставляемой продукции входили критически важные компоненты, включая полупроводники. Целью данной схемы был обход санкций США, введенных после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Для реализации плана использовались подставные покупатели и ложные сведения о конечных пользователях продукции. В настоящее время Киракосяну грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме; точная дата вынесения приговора будет определена судьей позднее.

Федеральные прокуроры подчеркивают, что Киракосян подтвердил свое участие в сговоре с группой лиц в период с февраля 2022 года как минимум до августа 2024 года. Деятельность группы была направлена на экспорт и реэкспорт товаров, подпадающих под действие Правил экспортного контроля США (EAR), без получения обязательных лицензий от Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В частности, речь идет об изделиях, которые могут применяться в промышленном производстве полупроводников. Согласно материалам судебного дела, Киракосян начал выступать в роли подставного покупателя в интересах своих соучастников практически сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Соединенные Штаты существенно расширили санкционное давление и экспортные ограничения в отношении Москвы. Схема обхода санкций основывалась на так называемых «подставных закупках» через территорию Армении.