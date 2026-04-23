Оказали сопротивление полиции в Баку

В Баку задержаны лица, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции в ходе проводимых ими оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, Ильгар Асланов, находившийся рядом с Салехом Валеховым, который числился в розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в момент задержания Валехова оказал сопротивление сотрудникам полиции, угрожая им топором.

Сотрудники полиции применили табельное оружие против И.Асланова. Он был госпитализирован, С.Валехова перевели в следственный изолятор. Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.