Сенат вновь бессилен перед Трампом

Сенат США отклонил резолюцию с требованием прекратить участие Штатов в войне с Ираном 46 голосами против 51, сообщает Associated Press.

Резолюция требовала вывести войска США из конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

«Чем дольше Трамп ждет с выводом США из этой войны, тем глубже становится яма и тем труднее ему будет выбраться», — заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Большинство республиканцев считает, что «президент прав, стремясь не допустить, чтобы Иран угрожал миру ядерным оружием», сказал лидер сенатского большинства Джон Тун.