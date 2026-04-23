Закон о запрете соцсетей детям до 15 лет в Турции

Парламент Турции принял закон, запрещающий социальные сети для детей младше 15 лет, сообщают турецкие СМИ.

Согласно законопроекту, лица младше 15 лет не смогут зарегистрироваться в соцсетях. Документ обязывает цифровые платформы настраивать системы проверки возраста. Родителям предоставят инструменты контроля экранного времени и онлайн-расходов детей. Соцсети «в экстренной ситуации» должны будут в течение часа вмешиваться после появления вредоносного контента.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после опубликования в официальном вестнике правительства Турции.

Возможность запрета доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет обсуждают еще несколько стран. На минувшей неделе аналогичные ограничения рассматривали председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и лидеры двенадцати европейских стран, среди которых Австрия, Чехия, Германия, Кипр, Греция, Нидерланды, Ирландия, Польша, Португалия, Словения, Италия, Испания.