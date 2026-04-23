Кремль предостерег Берлин от исторических ошибок

Главное, чтобы ФРГ не тянуло туда, куда уже несколько раз в истории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на принятие Германией новой военной стратегии.

«Главное, чтобы не туда же, куда уже несколько раз в истории. Это главное», — сказал он журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, когда европейцы читают о подобных планах Германии, то у многих из них «холодок бежит по спине».

Накануне Германия представила новую военную стратегию, которая сохраняет целевой показатель в 260 тыс. военнослужащих и 200 тыс. резервистов в бундесвере. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал эту стратегию живым документом и сообщил, что Берлин по-прежнему стремится к достижению численности бундесвера в 460 тыс. человек.