Ормузский пролив начал приносить Ирану доход

Иранский Центробанк получил первые доходы от пошлин, введенных за проход судов в Ормузском проливе. Об этом заявил заместитель председателя парламента страны Хаджи Бабей, передает агентство Fars.
«Первые доходы, полученные от пошлин в Ормузском проливе, были зачислены на счет Центрального банка», — говорится в сообщении.
22 марта Иран сообщил, что начнет взимать с судов по $2 млн за проход через Ормузский пролив. Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди заявлял о реализации данной меры, которая отражает «новый суверенный режим» в проливе.