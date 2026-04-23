Пожар в Туапсе продолжается: грозит природной катастрофой

Оперативный штаб Краснодарского края в четверг, 23 апреля, рекомендовал жителям Туапсе не покидать дома без необходимости и не открывать окна: Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.

Жителям рекомендовано чаще делать влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, а при выходе на улицу надевать маски. Пожар на морском терминале, вспыхнувшем после атаки украинского беспилотника, продолжается третьи сутки. В предупреждении для жителей говорится, что в атмосферу «поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях». Кроме того, жителям рекомендуется отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло и не курить.

Нефтеналивной терминал в порту Туапсе был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 20 апреля. Генштаб ВСУ заявил, что целью беспилотников был Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который образует единый производственный комплекс с морским терминалом. После атаки начался сильный пожар, его тушат уже третьи сутки.

20 апреля в Черном море у порта Туапсе было обнаружено нефтяное пятно площадью около 10 тыс. квадратных метров. Власти выставили боновые заграждения и привлекли шесть судов для ликвидации загрязнения. Аналогичные работы ведутся в устье реки Туапсе, которая также пострадала от разлива нефтепродуктов.