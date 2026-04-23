Турецкого журналиста хотят арестовать во второй раз из-за Ататюрка

В отношении турецкого журналиста и писателя Фатиха Тезджана вынесено решение об аресте в связи с его скандальными высказываниями в адрес основателя государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

Согласно информации, решение об аресте было принято на основании жалобы, поданной Ассоциацией идей Ататюрка. Ранее начатые прокуратурами Бурсы, Яловы, Люлебургаза, Бююкчекмедже и Стамбула расследования в отношении Тезджана были объединены в 3-м уголовном суде Бююкчекмедже. Турецкий журналист обвиняется по статьям «оскорбление памяти Ататюрка» и «публичное разжигание ненависти и вражды среди населения».

Как пишут местные СМИ, полиции не удалось найти разыскиваемого Тезджана по адресу проживания. Когда сотрудники правоохранительных органов связались с ним, Тезджан заявил, что находится за границей и не намерен делиться своим местоположением.

Ранее, в августе 2022 года, Фатих Тезджан уже был приговорен к 2 годам и 2 месяцам тюремного заключения по обвинению в «оскорблении Ататюрка». Проведя в тюрьме около года, в августе 2023 года Тезджан был освобожден условно-досрочно.