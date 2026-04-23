Европу обвиняют в подготовке к «захвату Калининграда»

Страны Европы отрабатывают сценарии морской блокады и захвата Калининградской области в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам Грушко, активность европейских военных, отвечающих за оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последние годы возрастает. Грушко также напомнил об операции НАТО «Балтийский часовой», которая была запущена после обрыва энергетических и коммуникационных кабелей на дне Балтийского моря. Представитель российского МИД назвал ее истинной целью контроль над международными транспортными маршрутами и ограничение грузоперевозок, осуществляемых в интересах России.

В ОЭС входят десять стран Северной Европы. Помимо Великобритании, в ней участвуют Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Коалиция была создана в 2015 году для быстрого реагирования на кризисы, сдерживания угроз и проведений операций, преимущественно в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера.

До этого об отработке странами НАТО захвата Калининградской области заявлял помощник президента РФ Николай Патрушев. Он предупреждал, что Москва предпримет «немедленный и сокрушительный» ответ на любую военную агрессию в отношении российского региона.