Певице Раксане Исмаиловой изменили меру пресечения

Как сообщает haqqin.az, ранее избранная в отношении Исмаиловой мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на передачу под надзор полиции.

Отметим, что Р.Исмаилова была арестована в августе прошлого года в результате мер, принятых полицией по жалобам граждан: певица обвинялась в мошенничестве. Следствие показало, что она мошенническим путем изъяла золото и ювелирные изделия на общую сумму 35 000 манатов и 520 000 долларов США у двух лиц.

В Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по данному факту. Решением суда она была арестована на 4 месяца. На основании возмещения определенной части причиненного ущерба (100 тысяч манатов) и по взаимному соглашению между потерпевшими и обвиняемой в ноябре прошлого года меру пресечения в виде ареста заменили на домашний арест.