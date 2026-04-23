В TƏBİB вносят ясность

Накануне распространилась информация о том, что на места уволенных директоров больниц произведены новые назначения.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями в Азербайджане (TƏBİB) сообщили haqqin.az, что новых назначений еще не было.

В ведомстве отметили, что в случае прекращения полномочий директора в медицинском учреждении его полномочия временно передаются одному из заместителей директора или главному врачу медучреждения, и это носит временный характер.

Следует отметить, что вчера с должностей были уволены около 10 директоров больниц. Одновременно уволены и несколько советников исполнительного директора TƏBİB.