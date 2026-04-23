В Грузии захотели вызвать посла Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил потребовать от посла Евросоюза Павла Герчинского разъяснений в связи с его высказываниями о будущем Грузии, сообщают грузинские СМИ.

«Целесообразно вызвать посла для разъяснений», - сказал Кобахидзе.

Герчинский заявил в Брюсселе на фотовыставке «Грузия в фокусе», что Грузия отдаляется от Евросоюза. «…В ближайшее недели и месяцы определится будущее Грузии - войдет ли она в семью европейских стран или вернется в свое темное прошлое, к гражданской войне, бедности, коррупции», - сказал посол ЕС.

Кобахидзе заявил, что «когда посол Евросоюза угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием, это просто немыслимо. Это невозможно оценить. Я еще раз подчеркну, что господин посол находится, к сожалению, в трагическом положении. Когда ему приходится выступать с такими угрозами против грузинского народа, это само по себе говорит о его тяжелом состоянии».