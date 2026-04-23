Украинские бизнесмены едут в Баку

Торгово-промышленная палата Украины - Ukrainian CCI - в мае организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своем аккаунте Facebook по итогам вебинара для украинских компаний.

«Уже в мае Ukrainian CCI организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку. Они примут участие в Международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro 2026», - написал он.

Дипломат добавил, что в ходе вебинара были обсуждены ключевые возможности азербайджанского рынка, который демонстрирует устойчивый рост. Участники также рассмотрели перспективные ниши для сотрудничества, структуру импорта Азербайджана и практические аспекты выхода украинских компаний на местный рынок.

«Приглашаем украинский бизнес открывать для себя рынок Азербайджана и находить партнеров для развития собственных проектов в этом регионе», — подчеркнул посол.