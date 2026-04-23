Пашинян хочет восстановить свою семью

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян заявил на брифинге после заседания правительства, что прилагает усилия для восстановления семьи, и рад, что у него появилась такая возможность.

«Когда Анна сделала заявление, я отметил, что уважаю это решение, но не сказал, что согласен с ним, и, естественно, предпринял шаги для того, чтобы произошло то, о чем вы говорите. Я рад этому и счастлив, что у меня есть еще один шанс сохранить семью», — сказал Пашинян, комментируя свое участие вместе с Анной Акопян в автопробеге в Гюмри.

Напомним, ранее Анна Акопян заявила о прекращении своего гражданского брака с Николом Пашиняном.