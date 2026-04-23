ИГИЛ воскреснет?

Регион Джазира в Сирии, между Дейр-эз-Зором, Раккой и Хасеке, стал ареной для ИГИЛ из-за конкуренции с Дамаском за социальную и географическую поддержку, пишет газета Asharq Al-Awsat.

После вывода американских войск и интеграции SDF в государственные структуры ИГИЛ использует противоречия, возникающие при возвращении власти Дамаска в самоуправляемые районы, и вербует в лагерях, играя на страхах племен перед централизованной политикой.

«Таким образом, похоже, что, какие бы усилия ни предпринимали власти, ИГИЛ сохраняет способность «нарушать спокойствие в Сирии, даже в минимальной степени», — отмечает газета.