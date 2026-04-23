Американцев попросили не задерживаться в Ливане

Посольство США в Ливане призвало граждан срочно покинуть страну на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.
«Посольство США в Бейруте внимательно следит за обстановкой в Ливане. Ситуация с безопасностью остается сложной и может быстро измениться. Мы настоятельно призываем граждан США покинуть Ливан, пока еще доступны коммерческие авиарейсы. Гражданам США, находящимся в Ливане и решившим не уезжать, мы рекомендуем подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и следить за новостями, чтобы быть в курсе последних событий», — говорится в заявлении посольства.