Азербайджанских школьников проверяют

Проверки связаны с участившимися в последнее время инцидентами в школах. В течение последних нескольких дней в средних школах зафиксированы случаи причинения учащимися телесных повреждений друг другу. В бакинской средней школе №286 ученик 9-го класса облил одноклассника спиртом и поджег его. По словам директора учебного заведения, накануне инцидента к школе подошел отец ученика 9 «Е» класса, сообщив, что хочет поговорить. Заместитель директора по воспитательной работе, курирующая девятые классы, Кямаля Мустафаева встретилась с родителем и выслушала его жалобу. Тот сообщил, что в пятницу, 17 апреля, между его ребенком и одноклассником произошел конфликт, переросший в драку, и попросил провести разбирательство и примирить учеников. Замдиректора заверила родителя, что займется урегулированием конфликта. После того как он ушел, замдиректора направилась в 9 «Е» класс. В этот момент там шел урок математики; она назвала имена учеников, спросила, кто из них кто, и попросила их выйти из класса. В этот момент сидевший позади ученик открыл принесенный из дома термос и вылил содержимое (там был спирт) на другого ученика, причинив ему ожоги.

Еще один инцидент произошел в Агстафе. Из средней общеобразовательной школы №3 имени Саадат Шукюровой сообщили, что 21 апреля ученик IX класса во время ссоры нанес телесные повреждения ученику VIII класса той же школы. Пострадавший был госпитализирован и после оказания необходимой медицинской помощи выписан домой.

Поступила также информация, что ученик 5-го класса бакинской средней школы №275 угрожал одноклассникам расправой. В школе пояснили, что ученик 5 «Д» класса, переведенный в среднюю общеобразовательную школу №275 16 ноября 2022 года (имя ученика не указывается по соответствующим причинам), был возвращен родителем в прежнюю школу. По итогам работы школьных психологов с учеником родителю было сообщено о необходимости получения индивидуальной специализированной поддержки в связи с коррекцией определенных поведенческих нарушений.

18 апреля в социальных сетях появились публикации с угрозами безопасности и оскорбительным содержанием в адрес учителей средней школы №87. Вопрос взят под контроль, распространенные утверждения тщательно проверили, по результатам проверки они признаны несостоятельными. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что автором публикаций является 15-летний подросток, обучающийся в этой школе; он задержан сотрудниками полиции. В соответствии с законодательством его родители вызваны в отделение полиции, с ними провели профилактическую беседу. Материалы в отношении школьника направлены в соответствующую комиссию при исполнительной власти.