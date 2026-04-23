Израиль и Ливан продолжают переговоры. А США и Иран пока думают…

Второй раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет сегодня в Вашингтоне, а переговоры США и Ирана под вопросом.

Ливан планирует запросить продление режима прекращения огня на месяц, срок которого истекает в воскресенье, пишет The Guardian.

Несмотря на 10-дневное перемирие, в результате вчерашних израильских ударов погибли по меньшей мере пять человек на юге Ливана, включая ливанскую журналистку Амаль Халил, отмечает издание.

Тем временем Пакистан остается готовым к потенциальным переговорам между американскими и иранскими переговорщиками.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви заявил, что надеется на «позитивный прогресс» со стороны Ирана после встречи с послом США в Пакистане Натали Бейкер в Исламабаде.

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф и начальник армии Асим Мунир прилагают усилия «на всех уровнях» для поддержки мирного урегулирования.