Пашинян: Саргсян пытается взять реванш

Бывший президент Серж Саргсян участвует в выборах через блок «Сильная Армения», заявил на брифинге в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Тезис о том, что Серж Саргсян не принимает участия в выборах, ложный. В прошлый раз он принял участие в выборах с блоком «Честь имею», в этот раз – «Сильной Арменией». Он публично выразил свою поддержку», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

По словам премьера, своими действиями оппозиция пытается добиться реванша и восстановить коалицию «Дашнакцутюн», «Процветающая Армения» и Республиканская партия Армении. Пашинян заявил, что «выборы - исключительный шанс для нашего народа, чтобы выдавить из политического поля криминально-олигархических бывших».

Ранее Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая Саргсяном, заявила, что не будет напрямую участвовать в предстоящих парламентских выборах.