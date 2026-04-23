В Исмаиллы выиграли 100 000 манатов в лотерее

Организатор легальной лотереи страны и оператор спортивных ставок Аzərlotereya зафиксировал очередной крупный выигрыш в лотерее с тиражом Super Keno. Приз в размере 100 000 манатов достался 27-летнему жителю Исмаиллинского района Иззету Агa.

Счастливому победителю принесли удачу числа 2, 12, 23, 32, 34, 43, 50, 54, 63 и 69. Иззет Ага сообщил, что был невероятно рад, узнав о выигрыше, и отметил, что этот момент останется для него незабываемым. Он первым делом поделился своей радостью с семьей. Счастливый победитель заявил, что намерен завершить строительство своего дома и исполнить мечту своей жены — купить ей автомобиль.

Стоит отметить, что главный приз в лотерее Super Keno составляет 1 000 000 манатов. Участвуя в лотерее, можно выбрать 10 чисел из 70 и получить шанс на крупный выигрыш, который изменит вашу жизнь.

Лотерея Super Keno проводится каждый день в 19:45 и транслируется в прямом эфире на телеканале Хəzər, а также на каналах Аzərlotereya в YouTube и Telegram.

Билеты можно приобрести в точках продажи Аzərlotereya, отделениях Аzərpoçt, пунктах Мisli, магазинах OBA, а также на сайтах Azerlotereya.com и Misli.az.