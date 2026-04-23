Пехлеви о будущем управлении Ираном

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви заявил, что допускает создание в Иране в будущем конституционной монархии по модели многих европейских стран.

«Что ж, давайте взглянем на сегодняшнюю Европу в качестве примера. Германия — республика. Бельгия тоже [демократия]. Франция — демократия. Швеция тоже. Италия — демократия. Испания тоже. Все они являются демократиями, верно? При этом три из них — республики, а три — монархии.

Так что, если вы говорите мне, что люди не имеют права решать путем голосования, какую систему они предпочитают (а я предоставляю им именно это право), то это вы не уважаете волю иранского народа», - сказал Пехлеви в ответ на вопрос журналиста о том, должен ли демократ поддерживать восстановление монархии.