Греция намекает на расширение Евросоюза

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис заявил, что как минимум одна страна может стать членом Европейского союза в период председательства Греции во второй половине 2027 года. Об этом он сказал, выступая на Дельфийском экономическом форуме, сообщает Politico.

При этом дипломат не уточнил, о какой именно стране идет речь.

В настоящее время статус стран-кандидатов или потенциальных кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Молдова, Черногория, Сербия, Северная Македония, Турция и Украина.

В конце 2024 года Европейская комиссия опубликовала доклад о перспективах расширения ЕС, отметив, что Турция, Грузия и Сербия отстают от Молдовы и Украины по уровню соответствия внешнеполитическому курсу Евросоюза.

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее подчеркивал, что после начала конфликта в Украине Россия рассматривается ЕС как ключевая «экзистенциальная угроза», а вступление в союз стало «стратегическим выбором» для стран-кандидатов. По его словам, соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС является одним из ключевых критериев членства.