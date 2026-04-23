Буданов «знает» решение по Донбассу

Украина разработала предложение по Донецкой области, которое может стать основой для мирных переговоров и подойдет украинцам. Такое заявление на 18-м Киевском форуме безопасности сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Буданов подчеркнул, что в Украине никто не пойдет на то, чтобы признать потерю «даже миллиметра украинской территории». По его словам, «красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса - мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не вправе торговать землей».
Глава Офиса президента Украины отметил, что условия достижения мира могут быть абсолютно разными. Переговорный процесс может увенчаться успехом или окончиться безрезультатно. По словам Буданова, Киев готов к любому развитию событий во время переговорного процесса об окончании войны. «Если мы (Украина) будем сильными, то это нам даст маневр в ситуации. Если будем слабыми, то нам будут диктовать условия», - сказал Буданов.
Глава Офиса президента Украины считает, что внутренняя сила страны - единство, стойкость и способность бороться, а внешняя - работа с партнерами: «Но если мы будем разобщены изнутри, все остальное теряет всякое значение. Нам можно забросить сюда миллионы танков и дронов, но без единства это не будет работать».
Глава ОП подчеркнул, что в эти времена все украинцы должны объединиться ради выживания государства, и добавил, что «других вариантов не будет».
«Поэтому сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины. Все остальное приведет к катастрофе», - подчеркнул Буданов.
В этом году Украина провела несколько раундов переговоров с РФ и США. Стороны не смогли прийти к согласию о прекращении огня, поскольку Москва требует сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.