Буданов «знает» решение по Донбассу

Буданов подчеркнул, что в Украине никто не пойдет на то, чтобы признать потерю «даже миллиметра украинской территории». По его словам, «красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса - мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не вправе торговать землей».

Украина разработала предложение по Донецкой области, которое может стать основой для мирных переговоров и подойдет украинцам. Такое заявление на 18-м Киевском форуме безопасности сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Глава Офиса президента Украины отметил, что условия достижения мира могут быть абсолютно разными. Переговорный процесс может увенчаться успехом или окончиться безрезультатно. По словам Буданова, Киев готов к любому развитию событий во время переговорного процесса об окончании войны. «Если мы (Украина) будем сильными, то это нам даст маневр в ситуации. Если будем слабыми, то нам будут диктовать условия», - сказал Буданов.

Глава Офиса президента Украины считает, что внутренняя сила страны - единство, стойкость и способность бороться, а внешняя - работа с партнерами: «Но если мы будем разобщены изнутри, все остальное теряет всякое значение. Нам можно забросить сюда миллионы танков и дронов, но без единства это не будет работать».

Глава ОП подчеркнул, что в эти времена все украинцы должны объединиться ради выживания государства, и добавил, что «других вариантов не будет».

«Поэтому сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины. Все остальное приведет к катастрофе», - подчеркнул Буданов.

В этом году Украина провела несколько раундов переговоров с РФ и США. Стороны не смогли прийти к согласию о прекращении огня, поскольку Москва требует сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.