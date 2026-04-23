Антикоррупционная операция в госслужбе: есть задержанные

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в районных отделениях Государственной службы по мобилизации и призыву в Саатлинском, Гарадагском, Джебраильском и Агдашском районах.

Как сообщает haqqin.az, в связи с выявленными коррупционными правонарушениями задержаны должностные лица. Их доставили в Баку.

В отношении них ожидается избрание меры пресечения.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили haqqin.az информацию. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.