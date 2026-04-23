Зеленский: Атакуем то, что болезненно для России

Потери России от украинских ударов по энергетической инфраструктуре исчисляются десятками миллиардов долларов США. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ наносят удары по болезненной для России инфраструктуре.

«Что касается наших ответов на российские удары по нашей энергетике, безусловно, они зеркальные. Мы атакуем то, что болезненно для России <...> На сегодняшний день их ущерб измеряется уже десятками миллиардов. Это критические потери», - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что удары по российской энергоинфраструктуре в качестве зеркальных мер будут продолжены, поскольку это «один из возможных путей давления» на Москву.