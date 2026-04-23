Американцы задержали танкер в Индийском океане

Ночью вооруженные силы США осуществили перехват на море судна без гражданства Majestic X, перевозившего нефть из Ирана, в Индийском океане, в зоне ответственности INDOPACOM, и захватили его с правом посещения, говорится в сообщении Министерства войны США.

«Мы продолжим применять международные меры по пресечению деятельности незаконных сетей на море и пресекать деятельность судов, оказывающих материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали. Международные воды не могут использоваться в качестве прикрытия субъектами, на которых распространяются санкции. Министерство войны будет продолжать лишать незаконных субъектов и их суда свободы маневра в морских водах», - отмечается в сообщении ведомства.