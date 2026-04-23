Рекордная прибыль SOCAR в Румынии

В частности, компания зафиксировала рекордную прибыль в прошедшем году в 31,9 млн леев (примерно 19,2 миллиона долларов), это на 15% больше по сравнению с 2024 годом. Это самая высокая прибыль, зафиксированная компанией за период 2010-2025 годов, данные по которой доступны на платформе Termene.ro.

В 2025 году оборот увеличился почти на 10%, достигнув 3,99 миллиарда леев. В 2021 году бизнес превысил порог в 1 миллиард леев и с тех пор находится на траектории ускоренного роста.

В 2025 году число сотрудников SOCAR Petroleum сохранилось на уровне 740 человек, как и в 2024 году. Для сравнения: в 2024 году SOCAR Petroleum была крупнейшим работодателем в сфере розничной торговли топливом, согласно рейтингу, учитывающему только отдельные компании, а не консолидированные результаты на уровне группы или бренда.

Автозаправочная станция принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана через европейские компании Becrux Investment & Finance BV (65,25%) и Gacrux Investments & Finance BV (34,75%).