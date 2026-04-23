Евросоюз разблокировал 90 млрд евро для Украины

Сегодня Совет Евросоюза письменной процедурой утвердил изменения в бюджете Евросоюза на 2021–2027 годы, которые позволяют предоставить Украине 90 млрд евро кредита, а также одобрил 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Внесение изменений в долгосрочную финансовую рамку ЕС сняло последнее юридическое препятствие для предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро в течение текущего и следующего годов.

Новый, 20-й пакет санкций Евросоюза против России утвержден в том виде, в каком он был согласован еще в феврале 2025 года – в частности, без полного бана морских услуг для российских танкеров.

Принятию указанных двух решений предшествовало физическое поступление российской нефти на территорию Венгрии и Словакии по нефтепроводу «Дружба», после чего обе страны поставили свои подписи.