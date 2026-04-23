Зеленский о символическом членстве в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею символического членства в ЕС, отметив, что борьба Украины для защиты Европы не является символической, и она заслуживает стать полноправным членом блока. Об этом он сказал в общении с журналистами.

У президента спросили о его взгляде на идею Франции и Германии, которые, по данным СМИ, рассматривают варианты символического вступления Украины в ЕС. Это предложение исключает доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса до обретения полноценного членства.

Зеленский поблагодарил страны ЕС, которые ищут способы ускорения вступления Украины, однако отметил, что идея неполноценного членства неприемлема.

«Украине не нужно символическое членство для ЕС. Украина защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально, гибнут люди... Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства Европейского союза», – ответил президент.