Моджтабе Хаменеи все пишут...

Иранские чиновники избегают прямого контакта с верховным лидером Моджтабой Хаменеи, об этом пишет The New York Times.

Они опасаются, что Израиль может отследить их перемещения и нанести по нему удар. По словам чиновников, несмотря на тяжелые ранения, Хаменеи сохраняет ясность ума и остается вовлеченным в происходящее.

Он перенес несколько операций на ноге и руке. Как ожидается, ему установят протез, он также получил серьезные ожоги лица, из-за которых ему трудно говорить; вероятно, потребуются дополнительные медицинские вмешательства.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который также является кардиохирургом, и министр здравоохранения лично участвуют в лечении Моджтабы.

Связь с Моджтабой Хаменеи поддерживается через рукописные записки, которые передают доверенные курьеры, пишет издание.