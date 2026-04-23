Казахстан планирует поставлять уран во Францию

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Казахстана с EDF – одним из мировых лидеров в области низкоуглеродной и атомной энергетики.

«Отметив широкие возможности для совместной работы, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению взаимодействия с французской компанией. Со своей стороны Бернар Фонтана заявил о стремлении к дальнейшему наращиванию отношений в сфере устойчивой энергетики и современной энергетической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Токаев подтвердил готовность Казахстана к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству с международными партнерами, включая EDF, на принципах транспарентности и паритета.

На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере поставок урана.

Напомним, в марте 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости снизить зависимость от российского урана. Среди альтернативных поставщиков он назвал Узбекистан, Казахстан, Монголию, Канаду и Австралию.