Что сорвало переговоры Ирана с Америкой

Утверждается, что поездку в последний момент сорвала напряженность между союзниками президента Масуда Пезешкиана и чиновниками, близкими к офису верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Разногласия в руководстве Ирана помешали переговорной команде отправиться в Исламабад для встречи с представителями США. Об этом пишет Iran International.

Делегация была готова к вылету, но из окружения Хаменеи пришло распоряжение исключить обсуждение ядерных вопросов, а команде МИД сделали выговор за проведенные переговоры.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи предупредил, что в таких условиях участие в переговорах не принесет никакой пользы и фактически обречет на провал любые шансы на прогресс.

Это произошло на фоне слухов о возможном визите американской делегации в Исламабад и продлении Трампом режима, чтобы дать время для потенциального предложения Ирана.