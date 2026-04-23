Ливан не подпишет никаких соглашений, если Израиль полностью не выведет свои войска с нашей территории. Об этом премьер-министр Ливана Наваф Салам сказал в интервью изданию Washington Post.

«Мы не можем жить с так называемой буферной зоной, присутствием израильской армии и с тем, что наше население не имеет возможности вернуться в свои дома», — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил также, что США имеют влияние на Израиль и играют ключевую роль в установлении режима прекращения огня. «Мы надеемся, что США продолжат использовать это влияние», — заявил он.

Наваф Салам добавил, что разоружение «Хезболлы» не может быть осуществлено за одну ночь и представляет собой длительный процесс.

Отметим, что сегодня в Вашингтоне состоятся переговоры между Израилем и Ливаном.